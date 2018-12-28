Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Akıl Almaz Kaza Kamerada

Bahçelievler'de Akıl Almaz Kaza Kamerada

1 saat önce

Bahçelievler'de akıl almaz kaza kamerada Baba öldü, bebek kurtuldu Baba elindeki bebek arabasını itip çocuğunu kurtardı ancak kendi araç altında kaldıİSTANBUL - Bahçelievler'de eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen adam bir minibüsün kayması sonucu ezilerek feci şekilde can verdi.

Bahçelievler'de akıl almaz kaza kamerada
Baba öldü, bebek kurtuldu
Baba elindeki bebek arabasını itip çocuğunu kurtardı ancak kendi araç altında kaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen adam bir minibüsün kayması sonucu ezilerek feci şekilde can verdi. Elindeki bebek arabasını son anda ileri doğru iten adam çocuğunun canının kurtarırken kendisini kurtaramadı. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Yenice isimli adam eşi ve bebeğiyle yolda yürüyordu. Kadın çantasını evde unuttuğu fark ederek eşinin yanından ayrıldı. Yol kenarında duran Orhan Yenice bebeğiyle birlikte eşini beklemeye başladı. Bu sırada yolda bulunan bir minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yavaş bir şekilde kaymaya başladı.
Bebeğini kurtardı kendisi can verdi
Elinde bebek arabası bulunan Yenice minibüsün kendisine doğru geldiğini fark edince son bir hamleyle bebek arabasını ileri doğru itti. Bebeğini kurtarmayı başaran talihsiz adam minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan akıl almaz kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Orhan Yenice elinde bebek arabası ve eşiyle beraber yürüyor. Bu sırada çantasını unuttuğunu söyleyen kadın eve doğru yürümeye başlıyor. Adam yol kenarında eşini beklediği sırada minibüs hareket ediyor ve adamı otoparkın teline sıkıştırarak eziyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:54 Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa
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