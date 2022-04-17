BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ

17.04.2022 16:37

Bahçelievler Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Alo İftar' uygulaması ile ilçede yaşayan 65 yaş üstü, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşların iftarda yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Bahçelievler Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Alo İftar' uygulaması ile ilçede yaşayan 65 yaş üstü, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşların iftarda yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Yemekler, Alo İftar hattını arayan Bahçelievler ilçe vatandaşlarının kapılarına kadar bırakılıyor.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Bahçelievler'de iftar yemekleri, sosyal yardım çalışmaları, kukla ve sinema gösterileri gerçekleştiriliyor. Ayrıca 'Alo İftar' programı ile İsteyen vatandaşlara iftar menüsü kapısına kadar ulaştırılıyor. Bahçelievler Aşevinin aşçıbaşı Volkan Taşkın, Ramazandan önce bu aşevinden ihtiyaç sahiplerine günde 1500-2000 kişilik yemek çıkarken, Ramazanda bu sayının yaklaşık 6 bin yemeğe çıktığını belirtti.

'GÜNLÜK TOPLAM 6 BİN KİŞİLK ÜRETİM YAPIYORUZ'

Bahçelievler Aşevinin aşçıbaşı Volkan taşkın aşevinden çıkan yemekler hakkında bilgi verdi. Taşkın, 'Aşağı yukarı burada 3 bini öğle, 3 bini iftar olmak üzere toplam 6 bin kişilik üretim yapıyoruz. Haftanın yedi günü değişik çorba, değişik ana yemek, değişik yardımcı yemek, tatlı ve ayran ekleyerek menüyü tamamlıyoruz. Mercimek, ezogelin, domates, tel şehriye, süzme mercimek, soslu mercimek çorbası diye yedi güne yayıyoruz. Ana yemeklerimiz her gün değişiyor. Tas kebabı, orman kebabı, köfteler, bakliyat türü çıkıyor. Yardımcı yemek olarak da bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna, erişte olarak menü de yerini alıyor. Ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstü vatandaşlara 1500-2000 kişilik yemek çıkıyordu. Şu an da ise yaklaşık 6 bin kişilik bir üretim yapıyoruz. İsteyen herkes yiyebiliyor' dedi.

'ÇAĞRI MERKEZİNİ ARIYARAK YEMEK TALEP EDEBİLİRLER'

'Alo İftar' çağrı merkezi görevlisi Alperen Kök ise "Alo İftar' hizmet hattında 65 yaş üstü engelli vatandaşlarımızın ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın yemekleri bu hijyenik ortamda yapılarak evlerine kadar teslim ediliyor. Vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayarak taleplerini isim ve kişi sayısını vererek iletebilirler. Bizler her gün 700 farklı adrese 1000 kişiye kadar yemek ulaştırıyoruz? ifadelerini kullandı.

BİRÇOK UYGULAMA BAHÇELİEVLER'DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULUYOR

Belediyenin Ramazan ayında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği etkinlikler hakkında paylaştığı bilgiler ise şöyle:

'Bahçelievler Belediyesi, İstanbul trafiğinden ve yoğun iş temposundan dolayı evlerine ya da iftar yapacakları yere yetişemeyen kişilere 'İftara 5 kala' çalışmasını uygulamaya koydu. Belediye, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hazırladıkları iftariyelikleri karşılıksız ikram ediyor. Şirinevler Meydanı, E-5 Yenibosna Girişi, Ömür AVM önünde olmak üzere ilçedeki 5 merkezi yerde iftar çorbaları ikram ediliyor. Çalışmalar kapsamında perşembe akşamları ilçedeki tüm camilerde Teravih Namazı sonrası helva ikramı gerçekleştiriyor. Ramazan ayının olmazsa olmazı pide, dağıtımları bu yıl da devam ediyor. Belediye ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 60 Bin aileye alışveriş kartı ve gıda kolisi dağıtıp, erzak kolisi veriyor.'

BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ
BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ

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Yemek Tarifi, Bahçelievler, Engelli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 'ALO İFTAR' UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ - Son Dakika


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