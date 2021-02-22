Bahçelievler'de altyapı yenileme tamamlandı - Son Dakika

Bahçelievler'de altyapı yenileme tamamlandı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Altyapı hattı yenileme çalışmalarına Bahçelievler Mahallesinde devam ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmalar kapsamında mahallenin 921'inci sokağı ile Anafartalar Caddesinin yağmursuyu ve kanalizasyon hattının tamamen yenilendiğini söyledi. Çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki