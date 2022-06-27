Bahçelievler'de ambulans yayaya çarptı - Son Dakika
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Bahçelievler'de ambulans yayaya çarptı

27.06.2022 12:49

- Bahçelievler'de ambulans yayaya çarptı Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ambulans çarptı.

- Bahçelievler'de ambulans yayaya çarptı

İSTANBUL - Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ambulans çarptı.Yaralı kadına ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçı şoför yaptı.

Kaza Şirinevler E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kevser Durupınar'a o sırada yoldan geçmekte olan Mustafa Kar yönetimindeki 34 EIF 605 plakalı onkoloji hastası taşıyan nakil ambulans çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bir başka ambulans sevk edildi. Durupınar'a çarpan sağlıkçı şoför, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bazı vatandaşlar ise yaralının başına kartonla gölge yaptı. Olay yerine bir başka ambulansın gelmesiyle yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan onkoloji hastası yakınları tarafından başka bir araçla götürüldü.

Kaza sırasında ambulansta olan Aylin Kırık "Kadında suç kadın çok dalgın gidiyordu. Ambulans şoförü uzaktan kornaya basmasına rağmen kadın duymamazlıktan geldi. Hiç dikkat etmedi. Ben ambulansın içindeydim ama şoförün hiç bir suçu yok. Bir hasta daha vardı ambulansta Çam ve Sakura Hastanesi'ne gidiyorduk. Ben gördüm. Bayan çok dalgın olduğu için duymadı. Şoför kenarı çekildi sandı ama biranda tekrar yola doğru hareketlendi. Ambulansın atmasıyla vurdu" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de ambulans yayaya çarptı - Son Dakika

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