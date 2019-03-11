Bahçelievler'de Anne Kız Cinayeti Soruşturmasında Sıcak Gelişme
1 saat önce
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evlerinde öldürülen anne ile kız cinayetine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
'un Bahçelievler
ilçesinde evlerinde öldürülen anne ile kız cinayetine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin anne kızın akrabaları olduğu belirlenirken zanlıların özellikle hırsızlık şüphelisi süsü verdikleri tespit edildi. Bahçelievler'de, geçtiğimiz günlerde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz
'ı (52) evlerinde öldürülmüştü. Olayın ardından yapılan ilk incelemede anne kızın eve girdiği düşünülen hırsızlar tarafından öldürüldüğü düşünülmüştü. Olayı geniş çaplı şekilde araştıran polis ekipleri zanlıların anne kızın akrabaları olduğunu belirledi. Olayı gerçekleştiren zanlının, amcasının eşini ve amcasının kayınvalidesini öldürdüğü belirlenirken cinayete karıştığı düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların özellikle dairede hırsızlık süsü verdikleri belirlendi. Olaya ilişkin polisin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
Anne-Kız Cinayetine Hırsızlık Süsü Veren 6 Akraba Gözaltına Alındı
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