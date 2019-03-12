Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bahçelievler'de Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

22 dakika önce

Bahçelievler'de yengesi Ayşe Soymaz'ı ve Soymaz'ın annesi 82 yaşındaki Keziban Ercan'ı öldüren yeğen Mesut S. adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de Anne ve Kızını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]


Bahçelievler'de yengesi Ayşe Soymaz'ı ve Soymaz'ın annesi 82 yaşındaki Keziban Ercan'ı öldüren yeğen Mesut S. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan diğer 5 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi. Mesut S. emniyette ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında yaşayan Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cesedi, eşi İsmail Soymaz tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis anne ve kızın ağızlarına çorap tıkanıldıktan sonra atkıyla boğularak öldürüldüğü belirlemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucu kapıda zorlama olmaması nedeniyle katilin, ölenlerin tanıdığı bir kişi olduğu üzerinde durulmuştu.

Yapılan soruşturma sonucu polis,  cinayetin Ayşe Soymaz'ın yeğeni Mesut S. tarafından işylendiğini  tespit etti. Şüpheli Mesut S.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha yakaladı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu dönercilik yapan Mesut S.'nin yengesi Ayşe Soymaz ile onun annesi Keziban Ercan'ı para yüzünden öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ardından evde bulunan ziynet eşyalarını alarak kaçtığı öğrenildi.

Poliste yapılan sorgusunun ardından ifade vermeyerek "susma" hakkını kullandığı öğrenilen Mesut S. adliyeye sevk edildi. Onunla birlikte gözaltına alınan 5 kişi ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Zanlının emniyetten çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Anne, Bahçelievler, Güncel
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