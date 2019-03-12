Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Anne ve Kızının Evde Ölü Bulunması

Bahçelievler'de Anne ve Kızının Evde Ölü Bulunması

1 saat önce

Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Bahçelievler'de Anne ve Kızının Evde Ölü Bulunması, System.String[]
Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 5 Mart'ta Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz'ın (52) boğularak öldürülmesi olayına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Mesut S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Öldürülen Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni olan Mesut S, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen 5 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay

İsmail Soymaz, 5 Mart'ta, Zafer Mahallesi Canan Sokağı'ndaki evinin kapısının açılmaması üzerine komşuların yardımıyla içeri girmiş, eşi Ayşe Soymaz ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı yerde hareketsiz şekilde bulmuştu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Soymaz ve Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlenmiş, anne ve kızının cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni Mesut S. gözaltına alınmış, şüpheli emniyetteki sorgusunda "yengesi Ayşe Soymaz'dan borç para aldığını, olay günü konuşmak için yengesinin evine gittiğini, aralarında tartışma çıkınca yengesini boğarak öldürdüğünü, cinayeti görmesi üzerine annesi Kezban Ercan'ı da boğarak öldürdüğünü" anlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Bahçelievler, Anne, Güncel
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