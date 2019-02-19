Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (1)
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
- Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi
'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:53 Kaynak: DHA
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı
Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı!
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu