Bahçelievler'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

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İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti