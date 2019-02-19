Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama

Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama

58 dakika önce

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı, balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan olayın yaşandığı sokakta park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Güncel
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