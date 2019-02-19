Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (2)

Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (2)

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (2), System.String[]
Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]