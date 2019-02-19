Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Patlama (2)
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
- Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi
'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
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