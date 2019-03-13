Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Yangın: 2 Yaralı

Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Yangın: 2 Yaralı

26 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

Bahçelievler'de Apartman Dairesinde Yangın: 2 Yaralı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairede yaşadığı öğrenilen yaşlı ve engelli iki kardeş komşuları tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki kardeş yaralanırken, dairede hasar meydana geldi.

Yangın Bahçelievler,Soğanlı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Misket Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairenin kapısını açarak içeri girdi. Bina sakinleri, dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın engelli iki kardeşi dışarı çıkardı.

İKİ KARDEŞ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri dairede yaşayan engelli yaşlı iki kardeşe ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bahçelievler, Güncel
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