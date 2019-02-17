Bahçelievler'de Apartmana Giren Hırsızlar Kamerada
57 dakika önce
Bahçelievler'de apartmana giren hırsızlar kamerada 3 hırsızdan biri apartman sakini tarafından yakalandıİSTANBUL - Bahçelievler'de bir apartmana giren 3 hırsızdan biri bina sakini tarafından yakalandı.
Bahçelievler
'de apartmana giren hırsızlar kamerada
3 hırsızdan biri apartman sakini tarafından yakalandı
İSTANBUL - Bahçelievler'de bir apartmana giren 3 hırsızdan biri bina sakini tarafından yakalandı. Diğer hırsızlar olay yerinden koşarak kaçarken,hırsızların"bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Şubat günü Bahçelieavler Yenibosna
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında 3 kişi bir apartmanın önüne geldi. Şahıslar bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapıya yöneldi. Bir kişi etrafı kolaçan etmeye devam ederken diğer 2 kişi de yanlarında apartman kapısını açtı. Kapıyı açtıktan sonra apartmana giren hırsızlar, bir bina sakini tarafından fark edildi. Hırsızlardan biri apartman sakinleri tarafından yakalanırken, 2 hırsızda koşarak kaçtı. Yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken ekipler kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızların bu kadarına da pes artık dedirten rahat tavırları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 hırsızın gözlerine kestirdikleri apartman önünde bir süre durakladıkları görülüyor. Apartmana girdikleri görülen hırsızlardan 2 sinin kısa süre sonra koşarak apartmandan çıkarak kaçtıkları kameralara yansıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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