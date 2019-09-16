Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)
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Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)

2 saat önce

Bahçelievler Mustafa Kemal Caddesiki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1), System.String[]

Bahçelievler Mustafa Kemal Caddesiki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganlar beyaz bir araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırya uğrayan ağır yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından bir araçla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi


- İstanbul
Bahçelievler, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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