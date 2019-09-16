Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)
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Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)

43 dakika önce

BAHÇELİEVLER Mustafa Kemal Caddesindeki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1), System.String[]

BAHÇELİEVLER  Mustafa Kemal Caddesindeki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganlar beyaz bir araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırya uğrayan ağır yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından bir araçla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
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