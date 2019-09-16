Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)

BAHÇELİEVLER Mustafa Kemal Caddesindeki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganlar beyaz bir araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırya uğrayan ağır yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından bir araçla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul