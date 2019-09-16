Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı; 2 yaralı
1 saat önce
BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:34 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa
Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- İstanbul
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