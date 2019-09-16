Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı; 2 yaralı
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Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı; 2 yaralı

1 saat önce

BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı; 2 yaralı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:34 Kaynak: DHA
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