Bahçelievler'de "arabada sinema" etkinliği - Son Dakika

Bahçelievler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan vatandaşlar için "arabada sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesinin, ilçe sakinleri için Hasan Doğan Spor Kompleksi otoparkında "park et seyret" sloganıyla düzenlediği etkinlikte, "7. Koğuştaki Mucize" filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Araçlarını ekran karşısına park ederek sinema keyfi yaşayan vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerde vatandaşlara moral amacıyla sinema etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Uzun süredir pandemi dönemi yaşandığını belirten Bahadır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız salgının ilerlememesi adına evlerde kaldı. Sosyal mesafeyi korumak adına sinemalar tiyatrolar açılmadı. Biz de komşularımızı rahatlatmak adına bu güzel günde arabada sosyal mesafeye dikkat ederek, maske kullanarak film seyrediyoruz. Güzel bir film var. Radyonun frekans sisteminden dinliyoruz. Gözümüz beyaz perdede kulağımız radyoda. Vatandaşlarımızın özelikle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'tamam' sloganına uymalarını temenni ediyorum."

Bahadır, daha sonra bir arabanın içerisinde filmi izledi.