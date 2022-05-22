Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir aracın lastiği sökülerek zulalanan 121 kilogram uyuşturucu polis ekipleri tarafından ele geçirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de dün akşam park halindeki bir aracın çalınmak istendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Sokağa gelen polis, Irak plakalı aracın arka teker kısmında şüpheli bir şahsın olduğunu fark etti. Şahıs polisi görünce kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada sol arka tekerinin söküldüğü ve yerde bir çanta olduğu görüldü. Yapılan incelemede tekerlek sökülerek aracın arka kısmına zulalanan toplam 121 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Hozan A. isimli zanlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.