Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi

22.05.2022 15:29

Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi Bahçelievler'de bir aracın lastiği sökülerek zulalanan 121 kilogram uyuşturucu polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir aracın lastiği sökülerek zulalanan 121 kilogram uyuşturucu polis ekipleri tarafından ele geçirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de dün akşam park halindeki bir aracın çalınmak istendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Sokağa gelen polis, Irak plakalı aracın arka teker kısmında şüpheli bir şahsın olduğunu fark etti. Şahıs polisi görünce kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada sol arka tekerinin söküldüğü ve yerde bir çanta olduğu görüldü. Yapılan incelemede tekerlek sökülerek aracın arka kısmına zulalanan toplam 121 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Hozan A. isimli zanlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi
Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi
Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi
Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de araca zulalanan 121 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi - Son Dakika


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