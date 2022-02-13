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Bahçelievler'de aracı görünce fren yapan motosikletli yere düştü - Son Dakika

Bahçelievler'de aracı görünce fren yapan motosikletli yere düştü

13.02.2022 16:56
Bahçelievler'de aracı görünce fren yapan motosikletli yere düştü

Bahçelievler'de karşıdan gelen otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü yere düştü.

Bahçelievler'de karşıdan gelen otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü yere düştü. Motosiklet sürücüsü, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen aracın sokağa girmek istediğini görüp çarpmamak için ani fren yaptı. Motosikletli kişi cadde üzerinde yere düşerken, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlatırken tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Sokağa giren araç sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Motorunu teslim ettim"

Kazayı gören vatandaşlardan Fırat Özden, korktuklarını ifade ederek, "Motor sürücüsü normal bir şekilde seyir halinde ilerliyor araç fark etmedi ya da fark etmek istemedi önüne kırıp dönmek isteyince motorcu düştü. Durumu iyi sıkıntı yok biz burada motorunu emniyete aldık kendisi gelip aldı. Sürücü kendisi de söylüyor kayıp düşmeseydim çarpışsaydık daha kötü olacaktı, kolunda ve çenesinde hasar vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Bahçelievler, Motosiklet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de aracı görünce fren yapan motosikletli yere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de aracı görünce fren yapan motosikletli yere düştü - Son Dakika
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