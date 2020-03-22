Bahçelievler'de araçlara sıçrayan konteyner yangını söndürüldü - Son Dakika

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Bahçelievler'de araçlara sıçrayan konteyner yangını söndürüldü
17 dakika önce
Bahçelievler'de konteynerde çıkan ve 4 araca sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Bahçelievler'de konteynerde çıkan ve 4 araca sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Sokağı'ndaki su damacanalarının bulunduğu deponun bitişiğindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, deponun yanındaki 3 kamyonet ile 1 traktöre de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konteynerde, araçlarda ve bazı damacana ile paletlerde de hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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