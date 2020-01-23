BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Bahçelievler'de 9 gün içinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLARDAN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]
Bahçelievler'de 9 gün içinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta içerisinde 3 farklı araçtan cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri,  şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Şüphelinin Necmettin A.(33) olduğunu tespit eden polis, Pazar saat 02.30 sıralarında şüphelinin Hürriyet Mahallesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ise işyerinden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından 19 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan araçlardan hırsızlık yapıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 2 farklı hırsızlık olayında şüphelinin önce hırsızlık yapacağı araçların çevresinde gezdiği ardından da araçta bulunan cep telefonlarını alarak hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık anları

Güvenlik kamera görüntüsü


- İstanbul
Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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