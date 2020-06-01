BAHÇELİEVLER'DE ASKERE GİDECEK OLAN GENÇLERE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI - Son Dakika

Askerlik celp döneminin yeniden başlamasının ardından askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibariyle yeniden başladı. Askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.

Bahçelievler'de bir okulun bahçesine kurulan test çadırında çok sayıda asker adayı kuyruk oluşturdu. e-Devlet üzerinden kayıtlarını oluşturan asker adayları sabahın ilk saatlerinden itibaren sürüntü testi işlemleri için uzun kuyruk oluşturdu. İşlem sırası gelenlere sırasıyla koronavirüs testi yapıldı.

Sonuçları iki gün içinde açıklanacak olan testlerden negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Koronavirüs testi için gelen asker adaylarından Berk Yiğit, tedbirin güzel olduğunu söyledi. Her bölgeden insanın bir araya geleceğini söyleyen Yiğit, 'Tedbir güzel, sonuçta nereye gideceğimiz belli değil. Tüm Türkiye'den insanların olduğu yere gideceğiz. Bu yüzden bizim için önemli. Hayırlısı ile negatif çıkıp gideceğiz dedi.