Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın davasında tanık dinlendi - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de geçen yıl uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin(43)'i öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K. (20)'nın yargılandığı davada tanık Selami Kaçar, "Maktul, Mert ile bazı problemlerin olduğunu söyledi. Ertesi gün ise böyle bir olayın olduğunu duydum. Maktul Yusuf Cemal uyuşturucu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyordu" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Mert K. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, maktul Yusuf Cemal Sezgin'in annesi olan müşteki S.D. ile sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selami Kaçar, sanık ile maktulü tanıdığını, cezaevinde maktul Yusuf Cemal Sezgin ile kaldıklarını ifade ederek, "Olaydan bir önceki akşam yanıma geldi, alkol aldık. Telefonda yazışmalar yapıyordu. Ben sanık Mert'i de tanıyorum. Ara sıra yanıma gelirdi. Maktul yazışma yaparken ne olduğu sordum, bana Mert ile bazı problemlerin olduğunu söyledi. Ertesi gün ise böyle bir olayın olduğunu duydum. Maktul Yusuf Cemal uyuşturucu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyordu. Mert'e yüksek ses ile bağırıyordu. Ben de 'delikanlı çocuk bağırma' diyordum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın çocukluğunda maktul tarafından gözünde oluşturulan hasarla ilgili hastaneden raporların istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açılan Haydar Mert K.'nın 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'deki 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldürüldüğü belirtildi. İddianamede, maktulün sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarıldı. İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine vurgu yapılarak, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası olarak kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydedildi. Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarıldı. Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi. İddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı. Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanık Haydar Mert K.'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.