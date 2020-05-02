Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de evinin balkonunda başında isabet eden kurşunla bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan Pers¸embe gu¨nu¨ Bahc¸elievler ilc¸emiz Zafer Mahallesi C¸ayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulundugˆu esnada, bas¸ından isabet eden kurs¸unla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız c¸ocugˆunun o¨lu¨mu¨ne ilis¸kin olayın s¸u¨pheli ya da s¸u¨phelilerinin tespitine yo¨nelik I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨z ekiplerince yapılan c¸alıs¸malarda, Esenyurt ilc¸emizde 3 silahla birlikte 10 s¸u¨pheli s¸ahıs go¨zaltına alınmıs¸, 2 firari s¸u¨phelinin yakalanması ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir."