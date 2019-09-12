Bahçelievler'de balkonda oyun oynayan küçük çocuk yere böyle çakıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de 9 yaşındaki çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyuncaklarıyla oynayan çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düşme anları ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Uysal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyuncakla oynayan 9 yaşındaki Kerim Karakaya isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. Cadde yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, küçük çocuk acılar içinde yerde kıvranmaya başladı. Durumu gören esnaflar küçük çocuğa yardım etmeye çalışırken, bazıları ise sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuğun düştüğü o anlar kamerada

5 katlı binanın 2'nci katından aşağıya düşen çocuğun, yere çakıldığı o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, caddede insanların yürüdüğü sırada küçük çocuğun yere düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.