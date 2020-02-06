Bahçelievler'de bıçaklı kuyumcu soygunu - Son Dakika

Bahçelievler'de kuyumcudan altın çalarak bir çalışanı bıçaklayan soyguncu olay yerinden kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar Caddesi 139 Sokak'taki bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu çalışanları tehdit etti. Ardından kuyumcu çalışanlarından birini bıçakla yaralayan soyguncu vitrinde bulunan bir miktar altını alıp yaya olarak kaçtı.



Yaralanan kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek delil topladı.



Olay yerine yakın bir noktada kıyafetlerini değiştirdiği tespit edilen soyguncunun yakalanması için çalışmalar sürüyor.