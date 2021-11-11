BAHÇELİEVLER'DE BIÇAKLI SALDIRGANA MÜDAHALE EDEN KADIN: YAKASINA YAPIŞTIM, DEMİRLERE YAPIŞTIRDIM - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kaçmak isteyen kişiyi mahalle sakinlerinden bir kadını yakalayarak polise teslim etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anları anlatan kadın, "Ben olayı görünce müdahale etmek istedim. 'Kurtarırım belki kadını dedim, bıçağı kalbine saplamadan' dedim" diye konuştu.

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra eşiyle beraber tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Satı Mehmet Demirci, eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçmak istedi. O sırada sokakta olan bir kadın zanlıyı yakalayarak kaçmasına engel oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.

"ADAMI BEN GÖTÜRDÜM DEMİRLERE YAPIŞTIRDIM"

Yaşanan dehşetin en yakın tanığı olan kadın adını vermek istemedi. O anları anlatan mahalle sakini kadın, "Camdan baktığımda kadın çırpınıyordu. Ben hemen koştum adam kadını bıçaklıyordu sürekli. Bıçak sokup çıkartıyordu sürekli. Ben hemen yakasına yapıştım. Ben adamı da kadını da ilk defa gördüm. Ben adamı tuttum hemen 'abla beni bırak' dedi. Adam bıçaklamaktan yoruldu. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Ben olayı görünce müdahale etmek istedim. 'Kurtarırım belki kadını dedim, bıçağı kalbine saplamadan' dedim. Kalbine çok bıçak sapladı. Yani boğazını kestikten sonrada kalbine bıçak sapladı. Belki durdururum demiştim ama yapacak bir şey yoktu. Çok kötü oldum. Polisler geldi, ambulans geldi. Adamı ben götürdüm demirlere yapıştırdım. Adam kaçmasın diye. Adam kaçsa da yakalanırdı zaten. Kadının çığlığı böyle arşa alaya ulaştı. Elimden bir şey gelmedi. Çok kötü bir durum Allah kimsenin başına vermesin" dedi.