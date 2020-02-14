Bahçelievler'de bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de bina çöktü - Son Dakika

Bahçelievler'de bina çöktü

11 dakika önce

Serdar ALTINTEPE / Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Bahçelievler'de bina çöktü, System.String[]

Serdar ALTINTEPE/ Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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