Bahçelievler'de bina çöktü - Son Dakika

Bahçelievler'de bina çöktü
11 dakika önce
Serdar ALTINTEPE / Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
Serdar ALTINTEPE/ Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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