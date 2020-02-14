BAHÇELİEVLER'DE BİNA ÇÖKTÜ (2) - Son Dakika

İstanbul Valiliği,

"Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır."

Serdar ALTINTEPE/ Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina saat 14.45 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve AFAD , ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir. " denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Çöken binanın havadan görüntüleri