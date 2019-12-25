BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bahçelievler Haznedar Marmara Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı

-İtfaienin çalışması

-Detaylar


Bahçelievler, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
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