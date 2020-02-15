BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler) - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler)
24 dakika önce
BAHÇELİEVLER'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Çökme anı
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