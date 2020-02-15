BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler) - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler)

24 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (yeni görüntüler), System.String[]

BAHÇELİEVLER'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme anı


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
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