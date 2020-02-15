Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
Son Dakika İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı