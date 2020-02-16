Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)

Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:35 Kaynak: DHA
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