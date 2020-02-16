Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:35 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
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