Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA (toplu görüntü)
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