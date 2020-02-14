Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
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