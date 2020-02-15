Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadıElif YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadı

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.

Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında

Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
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