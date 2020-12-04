Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi

04.12.2020 09:52
Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bahçelievler'de elektrik panosu patlayan 5 katlı bir binada yaşayan kişiler korku dolu anlar yaşadı.

Bahçelievler'de elektrik panosu patlayan 5 katlı bir binada yaşayan kişiler korku dolu anlar yaşadı. Patlama sonrası binayı dumanlar kaplarken tüm bina sakinleri içerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından bina sakinleri kurtarılırken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Hanım Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası elektrik panosundan çıkan dumanlar tüm binayı sardı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dumanların çıktığı yeri kontrol altına alındı. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni ile binadan dahiliye edildi. Yaşanan olay sonrası 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapılan 4 kişiden ikisi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üst katta kalan ve itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılan bina sakini, "Trafo patladı. Bende tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama görgü tanıklarına göre, içerde elektrikten sesler gelmeye başlayınca millet korkmaya başladı. Anlayacağın trafo patladı" dedi.

'PATLAMA SESLERİ GELİNCE HEMEN BALKONA YÖNELDİK'

İki kızıyla birlikte evde mahsur kalan kadın ise, yaşanan o anları anlatarak," Çocuklar çok korktu. Ne olduğunu anlamadık birden elektrikler kesildi. Baktık dumanlar içeri geliyor. Binadaki kadınlar çığlık atınca anladık. Patlama sesleri de gelince hemen balkona yöneldik. İçerde çok fazla duman vardı duramıyorduk. Biz üç kişi mahsur kaldık binada başka mahsur kalanlarda var." ifadesini kullandı.

Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi
Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi
Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi
Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi
Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de binanın elektrik panosu yandı 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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