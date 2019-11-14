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BAHÇELİEVLER'DE BİR APARTMANDA YANGIN ÇIKTI: 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHABahçelievler'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı.

BAHÇELİEVLER'DE BİR APARTMANDA YANGIN ÇIKTI: 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı. Dumanların çatı katına kadar çıkması sonucu 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Dumanın çatı katına kadar ulaşması üzerine binada bulunanlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın bodrum katındaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişiden 2'si ayakta tedavi edilirken 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çıkan yangın hakkında araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Yangının olduğu bina

Yangının çıktığı bodrum

Vatandaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler


Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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