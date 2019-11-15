Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı.

Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı. Dumanların çatı katına kadar çıkması sonucu 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Dumanın çatı katına kadar ulaşması üzerine binada bulunanlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın bodrum katındaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişiden 2'si ayakta tedavi edilirken 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çıkan yangın hakkında araştırma başlattı.


- İstanbul
Şirinevler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
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