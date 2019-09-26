Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi
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Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi

59 dakika önce

Bahçelievler Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'taki bir bina, bodrum katındaki kolonlarda çatlak olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Bahçelievler Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'taki bir bina, bodrum katındaki kolonlarda çatlak olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Polis kordonuyla çevrilen binaya mühendislerin gelerek inceleme yapması bekleniyor.

Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi

Bahçelievler, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:15 Kaynak: AA
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