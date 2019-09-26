Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi
59 dakika önce
Bahçelievler Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'taki bir bina, bodrum katındaki kolonlarda çatlak olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:15 Kaynak: AA
Bahçelievler Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'taki bir bina, bodrum katındaki kolonlarda çatlak olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Polis kordonuyla çevrilen binaya mühendislerin gelerek inceleme yapması bekleniyor.
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