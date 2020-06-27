Bahçelievler'de bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi: 1 yaralı (1) - Son Dakika

Bahçelievler'de bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi: 1 yaralı (1)
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, içeride yaralı halde bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
(Fotoğraflı)
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 05:20 Kaynak: DHA
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