Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

08.07.2022 13:42
Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

Bahçelievler'de girdikleri evden ziynet eşyası, cep telefonu ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı.

Bahçelievler'de girdikleri evden ziynet eşyası, cep telefonu ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı.

Bahçelievler'de 2 Temmuz Cumartesi günü Hülya O.'nun evine giren hırsızlar içerdeki ziynet eşyaları, cep telefonunu ve 10 bin TL'yi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mahsun A. (24) ile Selman K.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramada evden çalındığı düşünülen ziynet eşyalarının bir bölümü ile cep telefonu ve çalınan para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 suç kaydı bulunan Selman K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mahsun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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