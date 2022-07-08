Bahçelievler'de bir evden ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

Bahçelievler'de 2 Temmuz Cumartesi günü Hülya O.'nun evine giren hırsızlar içerdeki ziynet eşyaları, cep telefonunu ve 10 bin TL'yi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mahsun A. (24) ile Selman K.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramada evden çalındığı düşünülen ziynet eşyalarının bir bölümü ile cep telefonu ve çalınan para ele geçirildi.

Bahçelievler'de girdikleri evden ziynet eşyası, cep telefonu ve 10 bin TL çalan hırsızlar yakalandı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

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