Bahçelievler'de bir iş yeri uzun namlulu silahlarla tarandı! Çok sayıda yaralı var

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 23.30 sırlarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler araçlarla husumetlilerinin işyerinin olduğu caddeye geldi. Daha sonra araçlardan inen saldırganlar husumetlilerine ait dükkana uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralanan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SOKAKLAR ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Silahlı saldırının olduğu caddeye çıkan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, saldırının gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan görüldü. Polis ekipleri ise cadde boyunca geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Saldırganlar olay yerine geldikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.