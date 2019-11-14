Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı

Silahla yaralanan kafe sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kafe sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibi Yalçın K. iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerle içerde tartışmaya başladı. Daha sonra dışarıya çıkan taraflar arasındaki tartışmanın şiddeti arttı. Tartışmanın sonrasında kişi yada kişiler yanlarında bulunan silahla bir el ateş ederek Yalçın K.'yı yaraladı. Silahlı saldırgan ise önce yaya olarak kaçtı ardından kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

Kafe çalışanları hem iş yeri sahibine yardım ederken olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.