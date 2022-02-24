Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti - Son Dakika
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Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti

24.02.2022 23:12
Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti

Bahçelievler'de bir kişi cadde üzerinde kendi boğazını keserek intihar etti.

Bahçelievler'de bir kişi cadde üzerinde kendi boğazını keserek intihar etti. Şahsın boğazını kestikten sonra yere düşüp can çekiştiği o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Naim A. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında boğazını keserek intihar etti. Boğazını kesen Naim A. bir süre ilerledikten sonra yere düşüp can çekişerek hayatını kaybetti. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Naim A. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Naim A.'nın cenazesi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Şahsın can çekiştiği dehşet anları kamerada

Bahçelievler'de şahsın boğazını keserek intihar ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin boğazını kestikten sonra bir işyerinin önüne düşerek can çekişip hayatını kaybettiği çevredeki vatandaşların ise şahsa yardıma gelmeye çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti
Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti
Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti

YORUMLAR
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Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti...Dehşet anları kamerada Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti...Dehşet anları kamerada İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Bahçelievler, Şirinevler, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de bir kişi boğazını keserek intihar etti - Son Dakika
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