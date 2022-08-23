Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı

23.08.2022 17:22
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı

Bahçelievler'de bir kişinin, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştığı şüpheliler tarafından silahla başından vurularak öldürülmesi olayına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Bahçelievler'de bir kişinin, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştığı şüpheliler tarafından silahla başından vurularak öldürülmesi olayına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temel Arslan'ın (38), Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünde başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada Arslan'ın, 21 Ağustos gecesi evinin önünde toplanan ve gürültü yapan bir grubu önce uyardığı, daha sonra eşiyle evinden çıkarak gruptakilerle tartıştığı ortaya çıktı.

Olayın devamında grupta yer alan bir kişinin bıçakla Arslan'a saldırdığı, eşiyle evlerine geri döndükleri sırada yine grupta bulunan birinin silahla ateş ettiği belirlendi.

Başına isabet eden kurşunla yaralanan Arslan'ın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma yapan polis, silahı ateşlediği tespit edilen S.Y. ile kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran H.B. ve E.G.'yi (17) gözaltına aldı.

Yakalanan 3 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya karışan 1 zanlının daha arandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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