Bahçelievler'de Bir Shakespeare Klasiği; 12. Gece

Oyunun biletleri iki saat gibi kısa bir sürede tükendi.

Kurulduğu günden bu yana 108 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği turnelerle yerleşik sahnelerinin haricinde oyunlarını farklı sahnelerde yeni seyircilerle buluşturmayı gelenek haline getiren İBB Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz sezon İstanbul içi turnelere de ağırlık verdi. Bu kapsamda, William Shakespeare'in yazdığı, Serdar Biliş'in yönettiği 12. Gece, 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Oyunun gösterimine, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu ve Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

"Şehrin Tiyatrosu Şehrin Her Yerinde"

Sezonun son turnesinde geçtiğimiz sezon yapılan turneleri değerlendiren Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü: "Şehrin Tiyatrosu olarak 'Şehrin Tiyatrosu şehrin her yerinde' mottosuyla hareket etmeye çalıştık. Bu doğrultuda planlamalarımızı yaptık. 6, 7 aylık süre zarfında sahnemizin olmadığı 12 ilçeye turne düzenledik. Bu 12 ilçede birer oyun değil, bazı ilçelerde 3, 4 seans oyunlarımız sahnelendi. Seyirci genel anlamda çok olumlu geri bildirimlerde bulundu.

Bu sene Şehrin Tiyatrosu yerleşik ilçelerimiz dâhil 20 ilçede İstanbullularla buluştu. Önümüzde sezonda bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

"Çocuk Oyunlarına Özel Önem Veriyoruz"

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever İstanbul Şehir Tiyatroları'nın İstanbul içi gerçekleştirdiği turneleri seyircinin çok olumlu karşıladığını söyledi. İşsever, "Şehir Tiyatrosu bu sene 23 turne yaptı, şehir dışı olanları saymıyorum. Seyirciden çok olumlu tepkiler aldık. 'Bunu rutine bindiremez miyiz?' diyen seyircilerimiz oldu. Takdir ederler ki 11 sahnemiz var. Biz çok ciddi bir oyun sayısıyla oynuyoruz. Bu yüzden sadece belli günler gidebiliyoruz.

Biz genellikle şehrin merkezine uzak olan bölgeleri seçiyoruz. Bugün Dr. Enver Ören Sahnesi'nde seyirciyi Shakespeare'in 12. Gece'siyle, bir başyapıtla karşılaştırdık. 2 Saat içinde bitmiş biletler. Çok mutlu olduk. Müthiş bir istek ve arzu var.

Önümüzdeki sene özellikle çocuk oyunları konusunda çok hassas davranıp şehre uzak belli kültür merkezlerinde devamlı çocuk oyunu sahnelemek istiyoruz. Bu oyunlar içeriği dolu, hızlı hareket edebilen, dekoru az ama Şehrin Tiyatrosu'nun şanına layık ve keyifli olacaklar. Biz bu sene çocuklara biraz iltimas geçeceğiz" dedi.

Şehir Tiyatroları'nın Sezon Boyunca Turne Yaptığı İstanbul İçi Sahneler

Geçtiğimiz sezon özellikle İstanbul içi turnelere ağırlık veren İstanbul Şehir Tiyatroları, şehrin farklı noktalarında İstanbul seyircisiyle oyunlarını buluşturdu. Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı, Maltepe Türkan Saylan Kültür merkezi, Sarıyer Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan sahnesi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde oyunlar sahnelendi.

İBB Şehir Tiyatroları şehir içi turnelerine 2022-2023 tiyatro sezonunda da devam edecek.

12. GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. William Shakespeare'in yazdığı,Serdar Biliş'in yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Mehmet Avdan, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Özge Özder, Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutumluer, Tolga Yeter rol alıyor.