Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (3)
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHABahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul
DHA Bahçelievler
'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi
, Zeki Karsan
Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: DHA
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