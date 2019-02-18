Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (4) Ek
8 dakika önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHABahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA
Bahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:02 Kaynak: DHA
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Son Dakika! İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi