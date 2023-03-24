Caniliğin bu kadarı! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, bedenini parçalayıp buzdolabına koydu - Son Dakika
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Caniliğin bu kadarı! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, bedenini parçalayıp buzdolabına koydu

24.03.2023 13:25

İstanbul Bahçelievler'de Özbekistanlı uyruklu Umıda Tulyaganova'yla birlikte yaşayan Rıza Beler, 40 yaşındaki kadını taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Kestiği parçaları teker teker çöpe atmak amacıyla poşetlere doldurarak buzdolabının içine koyan Beler, gözaltına alındı. İfadesinde Beler, Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğunu ve öldürmeyi planladığı için evine taş koyduğunu itiraf etti.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede Rıza Beler, uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı.

TAŞLA ÖLDÜRÜP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

BAHÇELİEVLER'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TAŞLA ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYDU

GÖZALTINA ALINDI

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

BAHÇELİEVLER'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TAŞLA ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYDU

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI İÇİN EVİNE TAŞ KOYMUŞ

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TAŞLA ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYDU

ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAK İÇİN ÇÖP TORBALARINA KOYMUŞ

Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TAŞLA ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYDU

SAHUR YAPAN KOMŞULARI SESLERİ DUYDU

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" İfadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER'DE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TAŞLA ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYDU

"ELİNİ TUTARDI"

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Bizde çok olduk" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Gültekin Konukcu: neden böyle adi insanları hapiste beslerler yaşattıgını aynısını yaşatacan Cevap Yaz 53 9 Yayından Kaldır
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Merter Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Merter Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Bahçelievler'de kan donduran vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koydu Bahçelievler'de kan donduran vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koydu

Bahçelievler, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caniliğin bu kadarı! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, bedenini parçalayıp buzdolabına koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caniliğin bu kadarı! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürdü, bedenini parçalayıp buzdolabına koydu - Son Dakika
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